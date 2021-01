Am ajuns sa-mi dau seama ca m-am nascut in cel mai destept neam din lume. Pe bune! Nu cred ca exista vreo natie in tot universul care sa le stie pe toate asa cum le stim noi, romanii.

Au dat startul unii ca Henri Coanda, Grigore Antipa, Ion I. Agarbiceanu, Victor Babes, Petrache Poenaru, Traian Vuia, George Emil Palade, Ana Aslan, Emil Racovita, Nicolae Paulescu si muuulti, multi altii, oameni care si-au lasat amprenta asupra evolutiei acestei specii uimitoare.

De cateva luni insa, mintea romanului a explodat! Nu contest, si pana acum eram priceputi la toate, dar acum parca am ajuns la cel mai inalt nivel… Din oameni simpli, s-au transformat, peste noapte, in cei mai mari deconspiratori, specialisti in genetica, microbiologie… ce sa mai… in toate! As mentiona doar cateva nume de „genii”: sotii Sosoaca, cei care sustin sus si tare ca virusul Covid-19 nu exista, Monica Pop, cea care sustine ca poti face leucemie de la vaccin, sau Inalt Prea Sfintitul Teodosie, cel care a atins cea mai inalta forma de ipocrizie in spatiul public.

Noi am reusit sa ne dam seama de planul malefic prin care guvernele lumii vor sa ne omoare. Da, da! La inceput, a sunat putin abracadabrant, dar au gasit imediat si motivul: e simplu – suntem prea multi!

Si uite asa, punand cap la cap toate ideile si sclipirile celor mai luminati romani, am ajuns sa ne dam seama care este Planul… Au incercat cu 5G, dar tot datorita perspicacitatii acestor genii am reusit sa le incurcam itele ca altfel, cine stie ce animale eram acum… Norocul nostru ca, datorita vigilentei lor, nu le-a iesit schema nici cu covidul.

Acum stau si ma gandesc cum au dobandit toti oamenii astia atata informatie si de ce au stat ei asa cuminti pana acum fara sa ne impartaseasca toata averea lor intelectuala. Va dati seama unde am fi ajuns? Cunosc si eu cativa oameni care m-au lasat masca, va jur! Oameni pe care ii stiam normali s-au transformat, peste noapte, in specialisti in virusologie. Altii, in genetica. Si totusi, nu pot sa nu ma intreb: ce naiba ati mancat, oameni buni? Acum 3-4 luni erati normali. Nu stiati cum actioneaza un virus, de genetica auziseti in treacat, iar de conspiratii nu v-am auzit vorbind niciodata. Acum, parca dintr-o data am un handicap, ma simt mic si nestiutor in preajma voastra. Imi pare ca v-ati ascuns de mine, ca m-ati dat la o parte. Nu mai pot sa vorbesc cu voi de ADN si ARN, de biologie nici atat. Si cei care ma cunosc stiu ca sunt un om foarte tehnic si destul de citit. Am tendinta nativa sa inteleg cum functioneaza lucrurile. Dar acum am ajuns sa traiesc zile foarte tulburi.

Zi de zi, perpetuam o teorie a conspiratiei, disecam frame cu frame imaginile vaccinarii personalului medical ca sa descoperim ca, de fapt, nu se vaccineaza. Totul e o inscenare! Vor sa ne omoare! Oameni buni, ce ati consumat??? Omenirea este intr-un grav impas, si-au unit fortele toate mintile luminate sa gaseasca o solutie sa trecem cu bine peste pandemia asta, asa cum au facut-o de altfel la fiecare pandemie. Iar voi, de plictiseala, v-ati facut atat de destepti incat sa ii contraziceti? Ati devenit voi atat de priceputi incat sa contestati existenta virusului?

Aud vorbind despre asta oameni atehnici, care nu stiu cum functioneaza un intrerupator, dar care spun ca, pentru oreion, a durat 5 ani elaborarea vaccinului. Asa o fi fost. Dar cand? Si este si mai trist ca aud si medici spunand asta. Ca un vaccin trebuie testat 5-10 ani. Ii intreb pe acei medici: cand ati facut facultatea, exista RMN? Stiti ce e ala? Voi, astia care puneti la indoiala reusita acestor oameni uimitori, nu meritati sa beneficiati de rezultatul muncii lor. Ati pornit o vanatoare de vrajitoare! Doar pentru ca voi nu stiti sau nu sunteti in stare sa va informati nu inseamna ca nu exista. Lipsa de informare este cea mai puternica arma in mana unui prost, il transforma intr-o bomba letala. Viata m-a invatat ca cel mai periculos om este prostul care are impresia ca stie. Si fug de el ca dracu de tamaie!

In ultimii 2 ani, inteligenta artificiala a ajuns la un nivel de neimaginat! Modelele matematice care ne permit sa „invatam” inteligenta artificiala in orice domeniu au ajuns sa nu aiba limite. Putem invata inteligenta artificiala sa ne ajute in genetica. Am ajuns sa descoperim boli doar dintr-o poza. Iar puterea de calcul de care beneficiaza omenirea astazi este infinit mai mare decat cea de acum 50 de ani. Asta ati luat in calcul in teoriile voastre? Probabil ca nu. Probabil ca nu stiati de ele. Si astea sunt doar cateva exemple. Dar e mult mai simplu sa faci pe desteptul decat sa devii unul. Ca sa devii unul, trebuie sa citesti cate ceva. Sa te (pre)faci e mai simplu. Dai cu rahat, dar cu convigere, ca sa te creada si alt prost. Si uite asa, invatati de la unul la altul. Problema este ca nici macar nu va dati seama ce faceti. Si asta arata, de fapt, nivelul vostru cognitiv.

Insa de departe cel mai dezgustator mi se pare gestul IPS Teodosie, care spune ca are nevoie de dovezi clare ca sa recomande vaccinul! Cum? Pai nu esti, bre, putin ipocrit? Enoriasii tai iti cer dovezi clare despre ce le propovaduiesti tu acolo? Cum sa iasa asa ceva din gura unuia care iti spune tie sa crezi si sa nu cercetezi?!

Am avut norocul sa cunosc in viata oameni inteligenti, de la care sa invat cate ceva. Si le sunt recunoscator ca am ajuns sa stiu cand sa tac, cand sa judec, de ce sa nu o fac si, cel mai important, am aflat cat de mic sunt si cate mai am, de fapt, de invatat. Asa ca va provoc pe voi, conspirationistilor, sa puneti mana sa cititi si, poate dobandind cateva informatii de baza, iesiti odata din teoria asta a conspiratiei si va dati seama cat de penibili sunteti!

