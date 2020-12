Pivotul Alexandra Subţirică-Iovănescu, jucătoare la SCM Gloria Buzău și debutantă la un turneu final, s-a arătat dezamăgită de eşecul cu Germania.

”Sunt dezamăgită de rezultatul cu Germania, dar am încredere şi curaj că putem juca mult mai bine. Fiind la debut, am avut emoţii foarte mari, dar am ştiut cum să le gestionez. Visul carierei mele s-a împlinit, pentru ca am ajuns la un turneu final în tricoul naţionalei. Sunt foarte fericită şi sper să nu dezamăgesc” a spus Subțirică pentru Agerpres..

Jucătoarea de la Gloria Buzău a subliniat importanţa meciului cu Polonia, pe care-l consideră decisiv pentru calificare. Subțirică spune că la meciul de sâmbătă seara, de la ora 17, echipa României trebuie să se concentrăm mai mult, să se lupte pentru fiecare minge, dar să şi aibă şi puţin noroc.

