Pompierii buzoieni au fost mobilizați joi, la ora 16:15, după ce o conductă de gaze a fost avariată accidental în timpul unor lucrări la rețeaua de apă de pe Șoseaua București, în municipiu.

Echipajele ISU Buzău au ajuns rapid la fața locului pentru a securiza zona și pentru a preveni riscul de explozie sau incendiu. „Echipajele sunt prezente în zonă și monitorizează permanent situația pentru a preveni orice pericol”, au transmis reprezentanții ISU.

O autospecială de stingere a fost mobilizată pentru asigurarea măsurilor de prevenire, în timp ce echipele companiei de gaze lucrează la oprirea fluxului și la repararea avariei.

Pentru siguranța echipelor de intervenție și a cetățenilor, circulația rutieră pe Șoseaua București a fost oprită temporar.

Autoritățile au precizat că traficul va fi reluat doar după finalizarea completă a reparațiilor și eliminarea oricărui risc.