Suspectat că a beneficiat de ingerință rusă în alegerile prezidențiale românești din noiembrie 2024, care au fost în cele din urmă anulate, candidatul de extremă dreapta clasat pe primul loc în primul tur, Călin Georgescu, a fost inculpat miercuri și plasat sub control judiciar, relatează agenția France Presse.

„Procurorul a ordonat deschiderea urmăririi penale” împotriva sa pentru declarații false privind finanțarea campaniei sale și patrimoniul său, precum și pentru multiple alte capete de acuzare, a anunțat Parchetul General.

În timp ce susținătorii săi se adunau în fața sediului Procuraturii, strigând „Georgescu, președinte!”, percheziții au avut loc în mai multe zone din România, notează AFP.

Poliția l-a reținut pe Călin Georgescu în cursul zilei, interceptându-i mașina și conducându-l sub escortă la audieri.

Potrivit comunicatului Parchetului, acesta trebuie să facă față unei liste întregi de acuzații, printre care incitarea la acțiuni anticonstituționale, comunicarea de informații false, organizarea unui grup rasist și apologia crimelor de război.

„Invenții”, denunțate de Georgescu

Toate acestea sunt „invenții”, potrivit lui Călin Georgescu, în vârstă de 62 de ani, menite să „justifice furtul alegerilor” și să-l împiedice să candideze din nou la scrutinul programat pentru luna mai.

La ieșirea sa în cursul serii, el a denunțat un „sistem corupt aflat în agonie”, iar „inițiativa disperată” de a-l inculpa ar fi fost decisă „împreună cu Bruxelles-ul”. De asemenea, a declarat că se bazează pe sprijinul Statelor Unite ale Americii.

Plasat sub control judiciar, conform unei surse judiciare, el are acum următoarele obligații: nu are voie să părăsească România, să folosească conturile sale pe rețelele sociale sau să dețină o armă și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Miliardarul american Elon Musk a scris pe platforma X că „persoana” care „a obținut cele mai multe voturi în alegeri” tocmai a fost „arestată”. „Este absurd”, a comentat el. În ultimele săptămâni, Elon Musk a luat de mai multe ori poziție în favoarea lui Călin Georgescu.

Inculparea acestuia l-a determinat și pe premierul social-democrat român Marcel Ciolacu să scrie pe X că, în actualul context electoral, justiția are „datoria de a prezenta publicului dovezi extrem de solide”, având în vedere că este „implicat un candidat potențial”.

În tabăra lui Călin Georgescu, cealaltă figură națională a extremei drepte românești, George Simion, le-a cerut românilor să nu „stea cu mâinile în sân” în fața acestui „puci” și să se adune în fața sediului Parchetului.

Până de curând puțin cunoscut, Călin Georgescu a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Într-o situație rară în Uniunea Europeană (UE), Curtea Constituțională a anulat acest scrutin în urma unor acuzații de ingerință rusă.

Călin Georgescu este suspectat că a beneficiat de o campanie de susținere ilicită pe platforma TikTok. Comisia Europeană a anunțat deschiderea unei anchete.

În ianuarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a refuzat să suspende anularea scrutinului, în urma unei solicitări depuse de suveranist.