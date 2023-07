Polițiștii de prevenire și rutieri împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de Probaţiune Buzău și ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzău au organizat şi desfășurat activități preventiv-informative pe liniile de prevenire a faptelor la regimul rutier, a traficului și consumului ilegal de substanțe interzise și de prevenire a evenimentelor negative pe durata sezonului estival și menținerea climatului de ordine și siguranță public.

A fost desfășurată Sesiunea nr. 3 din cadrul Modulului nr. 1 al Programului de prevenţie destinat persoanelor care au comis infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice “În siguranţă la volan, stop accidentelor!”, cu scopul reintegrării persoanelor care au comis infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi faţă de care instanţa a dispus, fie măsura amânării aplicării pedepsei, fie suspendarea executării pedepsei.

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/2023, promulgată la data de 7 iulie efectivele Serviciului Rutier aflate în serviciu, polițiștii au adresat recomandări conducătorilor auto opriți in trafic cu privire la noile modificări legislative aduse Codului penal sub aspectul răspunderii penale și anume în cazul implicării într-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, conducătorul auto va fi condamnat la pedeapsa închisorii cu executare, daca va fi depistat sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, precum și dacă va conduce fără să dețină permis de conducere.

De asemenea, polițiștii au desfășurat activități preventiv-informative, în Parcul Tineretului, sub egida proiectului „Școala din Parc”, unde copiii ce participau la Atelierele de joacă și voluntarii ce îi coordonau pe aceștia au primit recomandări preventive pentru siguranța proprie.

Totodată, le-au fost prezentate noțiuni privind răspunderea penală și cadrul legislativ incident, fiind consiliați în sensul adoptării unui comportament adecvat în societate, prin evitarea conflictelor de orice natură, refuzul consumului sau a oricăror demersuri privind substanțele psihoactive și gestionarea corectă a emoțiilor negative, în vederea preîntâmpinării evenimentelor negative pe aceste linii.

