În ziua de 22 noiembrie a.c., din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalității au organizat şi desfăşurat activități preventiv-informative la amfiteatrul Liceului Teoretic Alexandru Marghiloman Buzău. Acțiunea a avut ca temă violența, traficul de persoane și utilizarea în siguranță a internetului.

Sesiunile au fost desfășurate în limba engleză, în cadrul întâlnirilor tip schimb de experiență între elevi din mai multe state, sub egida proiectului Erasmus „All the women around the world, unite!”.

A fost diseminat cadrul legislativ din România, evoluția fenomenelor menționate, un scurt istoric privind statutul femeilor din antichitate și până în prezent, aspecte privind factorii favorizanți ai traficului de persoane, utilizarea în siguranță a internetului. Participanții au fost consiliați în vederea evitării situațiilor de pericol, dar și pentru prevenirea adoptării comportamentului delincvent.

La activități au participat peste 170 de cadre didactice și elevi din România, Italia, Portugalia, Ungaria și Turcia.

