Astăzi, 29 martie 2021, conform informațiilor furnizate de Instituția Prefectului, situația epidemiologică la nivelul județului Buzău indică un număr de 10698 persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la începutul pandemiei, din care 9668 sunt persoane vindecate Covid-19 de la începutul pandemiei. Numărul total de decese Covid-19 de la începutul pandemiei în județul Buzău a ajuns la 291. Număr persoane aflate astăzi în carantină la domiciliu este de 734, iar 552 persoane se află în izolare la domiciliu. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au fost confirmate 38 cazuri noi de infectare (din care 8 pacienți testați în laboratoare private si 3 pacienti in unitati sanitare din alte judete). Pacienții au vârste intre 15 ani și 81 de ani. Anchetele epidemiologice sunt în desfășurare.

DECES 290

Pacienta in varsta de 71 ani din Bradeanu se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testata si confirmata cu SARS CoV 2 in 15.03.2021 si transferata la Spitalul Municipal Ramnciu Sarat. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 27.03.2021 survine decesul. Comorbiditati: HTA

DECES 291

Pacient in varsta de 70 de ani din Buzau se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 19.03.2021 si transferat la Spitalul Municipal Ramnciu Sarat pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 28.03.2021 survine decesul. Comorbiditati: HTA, obezitate, hepatita cronica.

Sursa: Realitatea de Buzau